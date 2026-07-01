ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oranje arriveert na WK-uitschakeling woensdagavond al op Schiphol

Sport
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 4:20
anp010726004 1
KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal keert na de uitschakeling tegen Marokko in de zestiende finales van het wereldkampioenschap voetbal woensdagavond rond 22.50 uur al terug op Schiphol. Dat meldt voetbalbond KNVB. Aanvankelijk zou de selectie van de vertrekkende bondscoach Ronald Koeman donderdag om 01.30 uur landen.
Het vliegtuig van Oranje vertrekt nu woensdag om 06.20 uur (lokale tijd) vanuit Kansas City. Eerder was uitgegaan van een vertrek om 09.00 uur.
Na de landing op Schiphol begeven spelers en staf zich naar het VIP-centrum voor de verdere afhandeling van de vlucht. Vanuit deze locatie vertrok het Nederlands elftal vorige maand ook naar de Verenigde Staten voor het WK.
Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals reist naar andere bestemmingen.
Nederland werd in de zestiende finale van het WK uitgeschakeld door Marokko, dat na een stand van 1-1 na reguliere speeltijd en verlenging de strafschoppen beter nam. Koeman maakte dinsdag bekend te stoppen als bondscoach.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

xdw3kWa9

Trump opnieuw beschuldigd van aanranding en bedreiging voormalig schoonheidskoningin

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

164251632_m

Je Temu-rommel wordt over een paar dagen duurder

65847612_m

In dit land is het minimumloon het hoogst – en toch ben je daar niet altijd het beste af

189649508_m

Bijna iedereen gebruikt schoonmaakmiddelen verkeerd: zo maak je je huis schoon zonder jezelf te schaden

Loading