Oranje arriveert na WK-uitschakeling woensdagavond al op Schiphol

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal keert na de uitschakeling tegen Marokko in de zestiende finales van het wereldkampioenschap voetbal woensdagavond rond 22.50 uur al terug op Schiphol. Dat meldt voetbalbond KNVB. Aanvankelijk zou de selectie van de vertrekkende bondscoach Ronald Koeman donderdag om 01.30 uur landen.

Het vliegtuig van Oranje vertrekt nu woensdag om 06.20 uur (lokale tijd) vanuit Kansas City. Eerder was uitgegaan van een vertrek om 09.00 uur.

Na de landing op Schiphol begeven spelers en staf zich naar het VIP-centrum voor de verdere afhandeling van de vlucht. Vanuit deze locatie vertrok het Nederlands elftal vorige maand ook naar de Verenigde Staten voor het WK.

Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals reist naar andere bestemmingen.

Nederland werd in de zestiende finale van het WK uitgeschakeld door Marokko, dat na een stand van 1-1 na reguliere speeltijd en verlenging de strafschoppen beter nam. Koeman maakte dinsdag bekend te stoppen als bondscoach.