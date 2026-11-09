Trump: mogelijk te hard geweest met deportatiebeleid

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De regering-Trump is mogelijkerwijs "te hard" geweest met haar deportatiebeleid. Dat zei president Donald Trump in een interview met nieuwszender CBS.

De president noemde mensen die illegaal het land binnenkomen, maar dan wel goede banen vinden en belasting betalen. "Een groot deel van het land vindt dat ze uitgezet moeten worden. En een groot deel van het land vindt dat ze toestemming moeten krijgen om te blijven als het goede mensen zijn die werken bij een hoveniersbedrijf of in een hotel. En in sommige gevallen belasting betalen."

Het is niet duidelijk of Trump met zijn uitspraken hintte op een wijziging in het beleid. Uren na het interview, dat vrijdag werd opgenomen, benoemde hij Stephen Miller als stafchef. Hij wordt beschouwd als de hoofdarchitect van het harde anti-immigratiebeleid. Dat wordt gezien als een signaal dat Trump niet openstaat voor compromissen met de Democraten, nu die de midtermverkiezingen hebben gewonnen.