Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump over mogelijke nieuwe perschef Witte Huis: was een grapje

Samenleving
door anp
anp091126002 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het aanbod aan Dana White, baas van de Ultimate Fighting Championship (UFC), om perschef in het Witte Huis te worden, was maar een grapje. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump zondag.
Trump schreef zaterdag op Truth Social dat hij White het aanbod had gedaan, maar het was niet duidelijk of het om een serieus aanbod ging. CNN berichtte op basis van een ingewijde dat White het aanbod had afgeslagen. Op Truth Social smeekte de president White om de baan "alsjeblieft" aan te nemen. Hij omschreef White als "een gewelddadige vechter en krijger".
Het Witte Huis heeft sinds het vertrek van Katie Zacharia vorige maand geen woordvoerder meer. Haar positie werd aan het wankelen gebracht toen discussie ontstond over de vraag of ze terecht de titel van advocaat had gebruikt.
loading

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

salariskoopkracht_header_v2_ai

Waar je salaris het meest waard is: Koeweit wint, Nederland twaalfde

Iemand fotografeert met een smartphone de gegevenspagina van een paspoort dat naast een vliegticket op tafel ligt.

Als je deze twee foto's voor je vakantie maakt, kan je dat een hoop ellende besparen

shutterstock_2829353927

€ 50.000 goed belegd: zo maak je een verstandige verdeling

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Waarom betaalt een Belg betaalt omgerekend €1,05 per kuub gas, een Duitser €1,37 en jij ook na de daling van deze week nog €1,84

Loading