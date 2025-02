WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt na een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin dat hun teams "onmiddellijk" beginnen met onderhandelen over de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft Trump op Truth Social. De Amerikaanse president zegt direct met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te bellen om hem te informeren over het gesprek met Poetin.