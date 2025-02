Senaat keurt benoeming Gabbard tot inlichtingenchef goed

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse Senaat heeft met nipte meerderheid ingestemd met de benoeming van Tulsi Gabbard tot inlichtingenchef van president Donald Trump. 52 senatoren stemden voor haar aanstelling, 48 waren tegen.

De voormalige Democrate moet als directeur van de Nationale Inlichtingendiensten de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendiensten gaan coördineren. De functie is in het leven geroepen na de terreuraanslagen van 11 september 2001.

De voordracht van Gabbard leidde in de Amerikaanse politiek tot discussie. Ze heeft in het verleden scherpe kritiek geuit op de Oekraïense regering en begrip getoond voor Rusland. Ook had ze in 2017 een omstreden ontmoeting met de toenmalige Syrische dictator Bashar al-Assad.

Presidentskandidaat

Gabbard probeerde vijf jaar geleden nog de presidentskandidaat van de Democraten te worden. Dat lukte niet en ze sprak steun uit voor de latere president Joe Biden.

De politica kondigde in 2022 haar vertrek uit de partij aan. Ze zei toen dat de Democratische Partij feitelijk werd aangestuurd door een kliek van woke en elitaire oorlogshitsers.