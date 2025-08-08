ECONOMIE
Wetsvoorstel tegen etnisch profileren van D66-Kamerlid Bamenga

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 2:12
DEN HAAG (ANP) - Kamerlid Mpanzu Bamenga (D66) dient deze zomer een initiatiefwet in bij de Raad van State om een einde te maken aan etnisch profileren. "Je maakt mensen op basis van hun afkomst verdacht. Dat is onrechtvaardig", zegt hij in een interview met Trouw.
Aanleiding is iets wat hem overkwam in april 2018, toen hij op Eindhoven Airport staande werd gehouden door de marechaussee. "Ik gaf mijn paspoort aan de man die mij aan de extra controle onderwierp en keek om me heen. Ik zag dat iedereen die op mijn vlucht zat door mocht lopen. Behalve een andere zwarte man en een zwarte vrouw met twee kinderen."
Bamenga, die in Congo werd geboren, spande een rechtszaak aan tegen de staat. In hoger beroep kreeg hij gelijk. Maar hij wil het niet beperken tot controles van de marechaussee. "De afgelopen jaren hebben we allerlei voorbeelden gezien van etnisch profileren. Bij de fraudecontrole van de Belastingdienst, bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die studenten met een migratieachtergrond onevenredig vaak selecteerde voor controle, en bij de politie."
Door in de Algemene wet bestuursrecht en in de Politiewet een verbod op etnisch profileren op te nemen, hoopt het Kamerlid dat te veranderen.
