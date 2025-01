Trump naar Hooggerechtshof om uitspraak New York te stoppen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Aankomend president Donald Trump doet een ultieme poging om te voorkomen dat een rechter deze week uitspraak tegen hem doet in New York. Hij heeft het Hooggerechtshof gevraagd om in te grijpen, blijkt uit rechtbankdocumenten.

Trump hoort vrijdag in New York zijn straf in een zaak die draait om een zwijggeldbetaling aan een pornoster. Zij zei het bed met Trump gedeeld te hebben. Een advocaat betaalde het zwijggeld. Vorig jaar oordeelde een jury dat Trump probeerde te verhullen dat hij de advocaat had terugbetaald.

Advocaten van Trump stellen alles in het werk om te voorkomen dat de uitspraak doorgaat. Die zou dan anderhalve week plaatsvinden voordat hij wordt beëdigd als president. Trump stapte eerder al naar een gerechtshof in New York, maar dat wees zijn bezwaar af.