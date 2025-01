Groot glas melk per dag verkleint kans op darmkanker met een vijfde

Elke dag een groot glas melk drinken kan het risico op darmkanker met bijna een vijfde verminderen, volgens het grootste onderzoek ooit naar het onderwerp.

Een extra hoeveelheid van 300 mg calcium per dag, ongeveer de hoeveelheid in een halve liter melk, werd in verband gebracht met een 17 procent lager risico op darmkanker, aldus de onderzoekers van Oxford, wier studie in Nature verscheen. Daarbij hadden niet-zuivelbronnen van calcium zoals verrijkte sojamelk een vergelijkbaar beschermend effect.

“Deze uitgebreide studie levert robuust bewijs dat zuivelproducten darmkanker kunnen helpen voorkomen, grotendeels dankzij het calcium dat ze bevatten”, aldus hoofdonderzoeker Keren Papier van de Universiteit van Oxford. “Calcium bleek een vergelijkbaar effect te hebben in zowel zuivel als niet-zuivel, wat suggereert dat het de belangrijkste factor was die verantwoordelijk is voor het verlagen van het risico", voegde ze eraan toe.

Aantal darmkankergevallen loopt op

Darmkanker is de op twee na meest voorkomende vorm van kanker ter wereld en veroorzaakt jaarlijks bijna 2 miljoen kankergevallen en 1 miljoen doden. Het aantal nieuwe diagnoses loopt naar verwachting op tot 3,2 miljoen in 2040, terwijl het aantal sterfgevallen zal stijgen tot 1,6 miljoen, voornamelijk door een toename in rijke landen. Om onduidelijke redenen neemt darmkanker wereldwijd sterk toe bij jongere mensen. Tussen begin jaren negentig en 2018 steeg het aantal Britse volwassenen tussen 25 en 49 jaar bij wie darmkanker werd vastgesteld met 22 procent.

Hoewel de trends zorgwekkend zijn, is meer dan de helft van de darmkankergevallen te voorkomen door veranderingen in voeding en levensstijl. Een gezond gewicht behouden, meer vezels eten, minder alcohol drinken, lichamelijk actief zijn en niet roken helpen allemaal om het risico te verkleinen. Vooral voeding is belangrijk: een op de vijf gevallen wordt in verband gebracht met het eten van te veel rood of bewerkt vlees.

Eerdere onderzoeken hebben gesuggereerd dat zuivelproducten darmkanker kunnen helpen voorkomen, maar het bewijs was niet eenduidig. Voor het nieuwste onderzoek gebruikten Papier en haar collega's dieetgegevens van meer dan 540.000 vrouwen gedurende bijna 17 jaar om te onderzoeken hoe 97 voedingsmiddelen, dranken en voedingsstoffen het risico op darmkanker beïnvloeden.

Alcohol en rood vlees

De studie vond overtuigend bewijs dat calcium kan beschermen tegen darmkanker en bevestigde dat alcohol en rood of bewerkt vlees het risico verhogen. Het drinken van 20 gram extra alcohol per dag, ongeveer de hoeveelheid die in een groot glas wijn zit, werd in verband gebracht met een 15 procent hoger risico op darmkanker, terwijl het eten van 30 gram extra rood en bewerkt vlees in verband werd gebracht met een 8 procent hoger risico op de ziekte.

Het onderzoek richtte zich op postmenopauzale vrouwen, maar Papier zei dat de beschermende effecten van calcium naar verwachting ook gelden voor mannen en jongere mensen. “We denken dat calcium kan beschermen tegen darmkanker door zich te hechten aan galzuren en vrije vetzuren in de dikke darm, waardoor hun kankerverwekkend potentieel wordt verminderd”, zei ze.

Sophia Lowes van Cancer Research UK, dat het onderzoek financierde, reageert: “Een gezond en evenwichtig dieet, een gezond gewicht en stoppen met roken zijn de beste manieren om het risico op darmkanker te verlagen. Dit houdt in dat je minder alcohol en rood en bewerkt vlees eet en veel fruit, groenten en volkoren granen. Zuivelproducten zoals melk kunnen ook deel uitmaken van een dieet dat het risico op darmkanker verlaagt."

Bron: The Guardian