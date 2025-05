Trump nodigt paus Leo uit voor bezoek aan Witte Huis

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de nieuwe paus Leo XIV uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Vicepresident JD Vance heeft de kerkleider maandagochtend een brief overhandigd met de invitatie.

Leo is de eerste Amerikaanse paus. Hij werd geboren in Chicago als Robert Prevost. Hij heeft zich voor zijn verkiezing enkele keren kritisch uitgelaten over het migratiebeleid van Trump. Daarmee volgde hij de lijn van de vorige paus Franciscus, die begin dit jaar nog stevige kritiek uitte op Trumps plannen voor massadeportaties.

Het is niet duidelijk wanneer de ontmoeting plaats zou moeten vinden, maar in een video van het moment dat Leo de brief krijgt overhandigd is te horen dat de paus zegt "op een dag" te komen.

Het is niet waarschijnlijk dat het bezoek op korte termijn plaatsvindt. De verwachting is dat Leo's eerste buitenlandse reis naar Turkije zal zijn. Het Vaticaan plande daar voor Franciscus al een trip naartoe in de zomer.