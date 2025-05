Schouten staakt schaatsproject om gezondheid zoontje

DEN HAAG (ANP) - Drievoudig olympisch schaatskampioene Irene Schouten heeft haar project om een eigen marathonploeg op te zetten stopgezet in het belang van de gezondheid van haar zoontje Dirk. Dat laat de 32-jarige Noord-Hollandse weten op Instagram.

Schouten beëindigde dit voorjaar de samenwerking met schaatsteam AH Zaanlander van coach Jillert Anema. Ze maakte afgelopen winter na de bevalling van haar zoontje haar rentree in het marathonschaatsen.

"De afgelopen maanden ben ik met mijn management bezig geweest met het opzetten van een eigen marathonploeg", schrijft Schouten. "Ons doel was om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van deze prachtige sport en uiteraard als team meedoen voor de overwinningen... Wegens de gezondheid van mijn zoon Dirk heb ik helaas moeten besluiten het project stop te zetten. Alle aandacht die ik heb wil ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100 procent in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken."