Trump nodigt presidenten uit voor toezicht Gaza

ANKARA/BUENOS AIRES/CAÏRO (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft ook zijn Argentijnse, Egyptische en Turkse ambtgenoten uitgenodigd om zitting te nemen in een 'Raad van Vrede'. Die moet toezicht gaan houden op het overgangsbestuur in de Gazastrook. De uitnodigingen zijn in de betrokken hoofdsteden bevestigd. Er is niets gezegd over eventuele aanvaardingen van deze uitnodiging.

Trump wordt zelf voorzitter volgens meldingen in Washington en zijn schoonzoon Jared Kushner wordt ook raadslid, net als onder anderen de Britse oud-premier Tony Blair.

Sinds oktober is er een wankel staakt-het-vuren in de Gazastrook op basis van een plan van Trump. In de net aangekondigde tweede fase van het bestand moet er een Palestijns overgangsbestuur komen zonder politici en met technocraten. De Palestijnse beweging Hamas is in beginsel akkoord gegaan met een bureaucratenbestuur zonder Hamas.