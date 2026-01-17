ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump nodigt presidenten uit voor toezicht Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 15:21
anp170126097 1
ANKARA/BUENOS AIRES/CAÏRO (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft ook zijn Argentijnse, Egyptische en Turkse ambtgenoten uitgenodigd om zitting te nemen in een 'Raad van Vrede'. Die moet toezicht gaan houden op het overgangsbestuur in de Gazastrook. De uitnodigingen zijn in de betrokken hoofdsteden bevestigd. Er is niets gezegd over eventuele aanvaardingen van deze uitnodiging.
Trump wordt zelf voorzitter volgens meldingen in Washington en zijn schoonzoon Jared Kushner wordt ook raadslid, net als onder anderen de Britse oud-premier Tony Blair.
Sinds oktober is er een wankel staakt-het-vuren in de Gazastrook op basis van een plan van Trump. In de net aangekondigde tweede fase van het bestand moet er een Palestijns overgangsbestuur komen zonder politici en met technocraten. De Palestijnse beweging Hamas is in beginsel akkoord gegaan met een bureaucratenbestuur zonder Hamas.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

anp160126117 1

Kabinet wil naamswijziging goedkoper maken, zoveel kost het nu

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

Loading