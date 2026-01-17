Vier doden en zeker 18 gewonden bij ernstig ongeval in Paramaribo

PARAMARIBO (ANP) - Bij een zware aanrijding in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn zaterdagochtend vroeg vier doden gevallen, meldt de politie. Kort na 06.00 uur lokale tijd, nog voor de zonsopgang, was er een botsing tussen een personenauto en een personenbus. De bus is waarschijnlijk enkele malen over de kop geslagen en er zijn passagiers uit de ramen geslingerd. Een van de doden zou een kind zijn. De juiste toedracht wordt onderzocht.

Justitieminister Harish Monorath was ter plekke in de wijk Uitvlugt in het zuiden van Paramaribo. "We zitten nu al op negen verkeersdoden voor het nieuwe jaar. We hebben bij mijn aantreden de boetes verhoogd, de controles verscherpt. Er moet vermoedelijk heel hard gereden zijn. Ik vraag aan de samenleving om te weten hoe men rijdt. Zorg ervoor dat we veilig zijn; op de weg, thuis en overal", zegt Monorath tegen de nieuwswebsite SUN.

Verkeersveiligheid is al jaren een punt van zorg in Suriname. In 2025 vielen er 61 doden in het verkeer, in 2024 waren dat er nog 78. Het Verkeersveiligheidsinstituut schrijft de daling in het afgelopen jaar toe aan strengere verkeersmaatregelen. In 2025 behandelde de toch al overbelaste afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo bijna 3500 verkeersslachtoffers, gemiddeld bijna 10 per dag.