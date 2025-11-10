ECONOMIE
Trump noemt mogelijke uitweg uit shutdown 'heel goed'

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 22:21
anp101125185 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft zich positief uitgesproken over de eerste stap die in de Amerikaanse Senaat is genomen om uit de politieke impasse te komen. Daar werd zondag in een eerste procedurele stemming voor een wetsvoorstel gestemd dat voorziet in de financiering van overheidsdiensten tot in ieder geval eind januari.
Overheidsmedewerkers in de VS zitten al sinds begin oktober thuis, omdat het land niet tijdig tot een begroting kon komen, een zogenoemde shutdown.
"Heel goed", zei Trump maandag over het wetsvoorstel, dat kon rekenen op zestig van de honderd stemmen in de Senaat. "We zullen het land heel snel weer openen", reageerde de Amerikaanse president desgevraagd in de Oval Office. Hij voegde eraan toe dat onder de deal ook ontslagen overheidsmedewerkers hun baan terugkrijgen.
Het wetsvoorstel moet nog worden herzien en vervolgens opnieuw langs de Senaat en het Huis van Afgevaardigden voordat het bekrachtigd kan worden. Dat duurt vermoedelijk nog enkele dagen.
