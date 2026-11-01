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Trump: nog één of twee doelen in Iran aanpakken

Samenleving
door anp
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MAR-A-LAGO (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat de Verenigde Staten nog één of twee doelen in Iran moeten "aanpakken", met name de berg Kolang, waarvan wordt vermoed dat daar een nucleair complex is gevestigd. Dat zei hij in gesprek met journalisten in zijn resort Mar-a-Lago.
"We hebben hun nucleaire capaciteiten uitgeschakeld. Er zijn nog, zou ik zeggen, één of twee locaties waar we iets aan moeten doen, maar dat kunnen we binnen tien minuten regelen", verklaarde Trump. "Je zou waarschijnlijk eens naar Pickaxe Mountain moeten kijken, daar moet iets aan gebeuren. We kunnen dit allemaal heel snel regelen", voegde hij eraan toe. Daar zou een nucleair complex gevestigd zijn.
De berg Kolang, in het Engels "Pickaxe Mountain" genoemd, ligt in de provincie Isfahan, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Teheran, vlakbij het nucleaire complex van Natanz.
Volgens The Wall Street Journal zou Trump zaterdag ook met zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu gesproken hebben over het mogelijk herstarten van aanvallen op Iran.
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