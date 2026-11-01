President Bolivia kondigt noodtoestand af om 'el Súper Niño'

LA PAZ (ANP/AFP) - De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft zaterdag de noodtoestand afgekondigd om het hoofd te kunnen bieden aan de droogtes en overstromingen als gevolg van "el Súper Niño". De maatregel maakt het mogelijk om meer economische middelen en hulpdiensten in te zetten in de kritieke gebieden.

"We hebben enorm veel werk verzet om het milieu te beschermen en ervoor te zorgen dat de gevolgen van el Súper Niño van dit jaar zo beperkt mogelijk blijven", aldus de president in een toespraak tot de natie.

De droogte treft ruim 78.000 gezinnen in zes van de negen departementen van het Zuid-Amerikaanse land. Volgens het meest recente overheidsrapport heeft de droogte ook geleid tot het verlies van meer dan 75.000 stuks vee.

El Súper Niño richtte dit jaar in verschillende delen van de regio al grote schade aan. In Peru zorgde het voor stijgende temperaturen en bosbranden, terwijl het klimaatverschijnsel in Chili de oorzaak was van de natste maand oktober ooit gemeten in de hoofdstad Santiago.