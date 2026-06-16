Trump ontmoet Zelensky dinsdag op G7-top in Frankrijk

ÉVIAN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt later op dinsdag een ontmoeting te hebben met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De twee leiders zijn in Frankrijk voor een G7-top.

Trump zei tijdens een persmoment dat hij zondag ook al met de Russische president Vladimir Poetin heeft gesproken en hem verteld heeft dat de twee landen een deal moeten sluiten. "Dit hele gebeuren is belachelijk", zei Trump over de vele doden die vallen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. "Ik zal doen wat ik kan doen."

De Amerikaanse president gaf toe dat hij de laatste tijd minder aandacht heeft gehad voor de oorlog in Oekraïne. "We waren gefocust op Iran, dus dit speelde op de achtergrond."

Zelensky heeft de G7-leiders opgeroepen tot meer steun voor de luchtverdediging van Oekraïne.