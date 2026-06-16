Russisch olieconcern beperkt benzineverkoop, meldt Interfax

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Russische olieconcern Tatneft beperkt de verkoop van benzine en diesel bij zijn tankstations, bericht Interfax. Volgens het Russische persbureau meldde het bedrijf via zijn hotline ook dat alleen contant kan worden afgerekend.

Tatneft heeft als op vier na grootste oliebedrijf van Rusland honderden tankstations in het land, met name in de regio rondom Moskou. Het bedrijf gaf geen officiële verklaring af.

Eerder op de dag meldde de burgemeester van Moskou dat een grote olieraffinaderij van Gazprom Neft beschadigd is geraakt bij een Oekraïense droneaanval.