Trump: ontmoeting met Noord-Koreaanse leider Kim kwam niet uit

door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 7:32
SEOUL (ANP/AFP) - Er komt geen ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat was een kwestie van "timing", aldus Trump. Over de ontmoeting is veel gespeculeerd, ook omdat Trump zelf zei dat hij dat graag zou willen.
Trump is momenteel in Zuid-Korea. Hij zegt dat hij van plan is om in zijn ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung de spanningen met Noord-Korea "recht te trekken". De twee landen staan al meer dan zeventig jaar met elkaar op voet van oorlog. De Koreaanse Oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Vrede is er sindsdien formeel nooit geweest.
"Ik ken Kim Jong-un heel goed", zei Trump. "Het lukt echt niet om eruit te komen, de timing."
