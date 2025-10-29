Stembureaus door het hele land open voor Tweede Kamerverkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Alle stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn woensdagochtend om 07.30 uur geopend. Ruim 13,4 miljoen kiesgerechtigden mogen hun stem uitbrengen in een van de meer dan 10.000 stembureaus in heel Nederland. Om 21.00 uur sluiten de stemlocaties. Dan gaan de stembussen open en kunnen de stemmen worden geteld.

Alleen bijzondere stembureaus mogen afwijkende openingstijden hebben, aldus de Kiesraad. Zo kon in Museum Arnhem tussen middernacht en 02.00 uur gestemd worden op een tijdelijk stembureau. Burgemeester Ahmed Marcouch bracht daar zijn stem uit. In Zwolle stemde burgemeester Peter Snijders rond middernacht als een van de eersten in studentencafé Het Vliegende Paard. Ook op veel stations openden de stembureaus al eerder. In Winterswijk konden kiezers al vanaf 05.00 uur terecht. Later sluiten dan 21.00 uur mag in principe niet. Bij sluitingstijd mogen alleen de aanwezige kiezers in het stemlokaal of bij de ingang nog worden toegelaten.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 was de opkomst 77,7 procent. Bijna 10,5 miljoen van de bijna 13,5 miljoen kiesgerechtigden brachten hun stem uit. Op het stembiljet stonden toen 26 partijen, waarvan er 15 voldoende stemmen kregen voor een zetel in de Tweede Kamer. Deze keer doen er 27 partijen mee.