Buienradar: verkiezingsdag blijft grotendeels droog

DEN HAAG (ANP) - Nederland kan woensdag grotendeels droog aankomen bij het stemlokaal, meldt Buienradar. Vooral in het oosten en zuidoosten kan mogelijk zelfs de zon gaan schijnen.

Eerder was regen voorspeld voor verkiezingsdag, maar volgens Buienradar wordt het pas aan het einde van de dag overal nat. 's Ochtends kan het in het noordwesten plaatselijk licht regenen. Verder blijft het droog, met in het zuidoosten af en toe zon.

's Middags is het bewolkt, met vooral in het Waddengebied wat regen. Die breidt zich in de loop van de dag uit over het noordwestelijke deel van het land en later ook zuidelijker. In het oosten en zuidoosten blijft het tot het einde van de middag droog "met af en toe een waterig zonnetje", aldus Buienradar. Het wordt maximaal 13 graden.

In de avond kan het hele land te maken krijgen met regen. Het natte weer trekt in de loop van de nacht weg via Duitsland.