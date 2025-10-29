ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Buienradar: verkiezingsdag blijft grotendeels droog

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 7:27
anp291025075 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland kan woensdag grotendeels droog aankomen bij het stemlokaal, meldt Buienradar. Vooral in het oosten en zuidoosten kan mogelijk zelfs de zon gaan schijnen.
Eerder was regen voorspeld voor verkiezingsdag, maar volgens Buienradar wordt het pas aan het einde van de dag overal nat. 's Ochtends kan het in het noordwesten plaatselijk licht regenen. Verder blijft het droog, met in het zuidoosten af en toe zon.
's Middags is het bewolkt, met vooral in het Waddengebied wat regen. Die breidt zich in de loop van de dag uit over het noordwestelijke deel van het land en later ook zuidelijker. In het oosten en zuidoosten blijft het tot het einde van de middag droog "met af en toe een waterig zonnetje", aldus Buienradar. Het wordt maximaal 13 graden.
In de avond kan het hele land te maken krijgen met regen. Het natte weer trekt in de loop van de nacht weg via Duitsland.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Loading