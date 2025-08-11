Trump: ontmoeting met Poetin is verkennend gesprek

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Trump tempert de verwachtingen over de uitkomst van het overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin vrijdag in de Amerikaanse staat Alaska. Hij noemt het een verkennend, constructief gesprek over de Russische oorlog tegen Oekraïne.

"Ik denk dat het goed zal zijn, maar het kan slecht zijn", aldus Trump op een persconferentie. Hij zei dat hij graag een staakt-het-vuren zou zien. Hij gaat ook proberen een deel van het door Rusland veroverde gebied terug te krijgen voor de Oekraïners. Aan de andere kant zei hij geïrriteerd te zijn door de weigering van de Oekraïense president Zelensky grondgebied af te staan.

Het topoverleg in Alaska is de eerste ontmoeting tussen de presidenten van de twee landen na de Russische invasie in Oekraïne begin 2022.