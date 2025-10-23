Trump: opblazen boten kan zonder oorlogsverklaring aan kartels

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat zijn regering het Amerikaanse Congres zal informeren over operaties tegen drugskartels die banden hebben met Venezuela, maar dat hij niet zal vragen om toestemming voor een oorlogsverklaring. Hij gaf aan dat de VS doorgaan met het opblazen van vermeende drugsboten.

"Nou, ik denk niet dat we om een oorlogsverklaring gaan vragen. Ik denk dat we gewoon mensen gaan doden die drugs ons land binnenbrengen. Oké? We gaan ze doden," zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. Ook zei Trump dat "we spoedig actie op land zullen zien" in Venezuela, zonder dit nader toe te lichten.

De spanningen tussen de VS en Venezuela zijn de afgelopen tijd opgelopen sinds het Amerikaanse leger meerdere boten heeft aangevallen voor de kust van Venezuela. Ook gaf Trump de CIA toestemming om operaties uit te voeren op Venezolaans grondgebied.

Sinds september voerden de Amerikanen negen aanvallen uit op boten in het Caribisch gebied. Bij die aanvallen in internationale wateren kwamen 37 mensen om het leven.