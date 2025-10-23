Veiligheidsregio Noord-Holland Noord had drukke avond door storm

ALKMAAR (ANP) - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft donderdagavond door storm Benjamin "een drukke periode gehad met behoorlijk wat meldingen en veel inzetten vanuit de brandweer die gerelateerd waren aan stormschade". Om hoeveel meldingen het precies gaat, weet de woordvoerder niet.

Het ging bijvoorbeeld om afgewaaide dakplaten, waardoor een stuk weg moest worden afgezet, en omgewaaide bomen op de A7 waardoor bij Purmerend een rijstrook en bij Wognum een afrit enige tijd dicht waren. Ook was een scooterrijder tegen een omgevallen boom aangereden. "Het was geen reguliere donderdagavond", merkt de woordvoerder op.

Op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad waaide het tussen 19.00 en 20.00 uur gemiddeld met windkracht 9, waarmee officieel sprake is van storm. Dat maakt Benjamin de derde herfststorm van dit jaar, meldt Weeronline.