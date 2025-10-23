Lavreysen en Hoogland naar keirinfinale op WK baanwielrennen

SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili gekwalificeerd voor de finale van het onderdeel keirin. Olympisch kampioen Lavreysen won zijn heat, Hoogland finishte in zijn race als tweede.

Een plaats bij de beste drie was nodig om de finale te bereiken. Die wordt om 00.50 uur verreden met onder anderen ook de Colombiaan Kevin Quintero, de wereldkampioen van 2023. Titelverdediger Kento Yamasaki uit Japan was al eerder in het toernooi gestrand, net als de Brit Matthew Richardson, die op de Spelen van Parijs het zilver pakte.

Lavreysen, drievoudig wereldkampioen op de keirin, had eerder de herkansingen nodig om de kwartfinales te bereiken. De 28-jarige Brabander was er in tegenstelling tot Hoogland niet in geslaagd om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen, maar zette dat alsnog recht.

Op de keirin starten zes renners die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst.