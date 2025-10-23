ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lavreysen en Hoogland naar keirinfinale op WK baanwielrennen

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 23:35
anp231025252 1
SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili gekwalificeerd voor de finale van het onderdeel keirin. Olympisch kampioen Lavreysen won zijn heat, Hoogland finishte in zijn race als tweede.
Een plaats bij de beste drie was nodig om de finale te bereiken. Die wordt om 00.50 uur verreden met onder anderen ook de Colombiaan Kevin Quintero, de wereldkampioen van 2023. Titelverdediger Kento Yamasaki uit Japan was al eerder in het toernooi gestrand, net als de Brit Matthew Richardson, die op de Spelen van Parijs het zilver pakte.
Lavreysen, drievoudig wereldkampioen op de keirin, had eerder de herkansingen nodig om de kwartfinales te bereiken. De 28-jarige Brabander was er in tegenstelling tot Hoogland niet in geslaagd om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen, maar zette dat alsnog recht.
Op de keirin starten zes renners die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

ANP-536660685

Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading