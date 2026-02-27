ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump oppert 'vriendelijke overname' van Cuba

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 19:22
bijgewerkt om vrijdag, 27 februari 2026 om 19:40
anp270226174 1
De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat er mogelijk een "vriendelijke overname" van Cuba komt. Hij verduidelijkte niet wat hij daarmee bedoelt, maar dat zou mogelijk betekenen dat de Cubaanse regering moet instemmen met een machtsoverdracht aan de Verenigde Staten.
"De Cubaanse regering is met ons in gesprek", zei Trump tegen journalisten. "En ze zitten in grote problemen. Ze hebben geen geld. Ze hebben helemaal niets meer, maar ze praten wel met ons en misschien krijgen we een vriendelijke overname." Volgens de president spreekt buitenlandminister Marco Rubio "op hoog niveau" met de regering in Havana.
De VS hebben de afgelopen weken de druk op Cuba flink opgevoerd. Trump heeft een blokkade ingesteld voor de olie-import van het eiland en hij sprak openlijk over een machtswisseling van het communistische regime.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-02-27 om 06.31.08

Sta jij er bij? Eerste gelekte gegevens Odido te doorzoeken op website

image_17fa76ab308bdc8e42cdb8ba6dcf6856-scaled

Chinese EV’s lokken met lage prijs, maar verzekeringen, onderdelen en restwaarde maken ze duurder dan gedacht

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

_0f263d2e-8a91-4e65-ba74-8b43ff492a6b

Vegetariërs lopen tot een derde minder risico op vijf soorten kanker

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Loading