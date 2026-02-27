Trump oppert 'vriendelijke overname' van Cuba

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat er mogelijk een "vriendelijke overname" van Cuba komt. Hij verduidelijkte niet wat hij daarmee bedoelt, maar dat zou mogelijk betekenen dat de Cubaanse regering moet instemmen met een machtsoverdracht aan de Verenigde Staten.

"De Cubaanse regering is met ons in gesprek", zei Trump tegen journalisten. "En ze zitten in grote problemen. Ze hebben geen geld. Ze hebben helemaal niets meer, maar ze praten wel met ons en misschien krijgen we een vriendelijke overname." Volgens de president spreekt buitenlandminister Marco Rubio "op hoog niveau" met de regering in Havana.

De VS hebben de afgelopen weken de druk op Cuba flink opgevoerd. Trump heeft een blokkade ingesteld voor de olie-import van het eiland en hij sprak openlijk over een machtswisseling van het communistische regime.