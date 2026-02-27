ECONOMIE
Basketballers winnen van Oostenrijk in WK-kwalificatie

Sport
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 20:17
anp270226176 1
WENEN (ANP) - De Nederlandse basketballers hebben hun derde duel in de WK-kwalificatie gewonnen. De ploeg van bondscoach Johan Roijakkers versloeg Oostenrijk in Wenen met 81-71. Bij rust stond Oranje al met 40-34 voor.
Keye van der Vuurst de Vries was met 26 punten de topscorer aan Nederlandse zijde. Oranje speelt zondag in Den Haag opnieuw tegen Oostenrijk. Begin juli speelt het nog thuis tegen Letland en uit tegen Polen. Nederland deed in 1986 voor het laatst mee aan een WK. Een plek bij de eerste drie van een poule met vier deelnemers is nodig om door te stoten naar de laatste kwalificatieronde. Het WK vindt van 27 augustus tot en met 12 september 2027 plaats in Qatar.
Nederland opende de WK-kwalificatiereeks in november met een zege op Letland, maar verloor vervolgens het tweede kwalificatieduel van Polen.
