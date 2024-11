Trump over moeizame relatie met Duitsers: ze hielden niet van mij

LITITZ (ANP/DPA) - De Amerikaanse oud-president Donald Trump sprak zondag over zijn moeizame relatie met Duitsland toen hij nog president was (2017-2021). "Ze hielden niet van mij, en ik heb daar nota bene een achtergrond," zei de Republikeinse presidentskandidaat tijdens een campagnebijeenkomst in Lititz, in de staat Pennsylvania.

Trumps grootvader Friedrich Trump was een Duitser die in 1905 naar de Verenigde Staten emigreerde. Trump stelde dat de Duitsers wel van zijn voorganger Barack Obama hielden. "Weet je waarom? Omdat ze onze lunch aten", zei Trump. Andermans lunch eten is een Amerikaans gezegde voor profiteren van een ander. Trump doelde op het feit dat Duitsland aanzienlijk minder aan de NAVO bijdraagt dan de VS.

Obama zou daar niets van hebben gezegd, maar Trump deed dat wel. "Ze hielden niet van mij omdat ik zei: je moet betalen. Ik zei: Angela (Merkel, de toenmalige kanselier van Duitsland), je hebt niet betaald."

Daarop imiteerde Trump een Duits accent en zei dat Merkel hem verteld had dat Duitsland in 2035 zal gaan betalen. "Ze denken dat we hier dom zijn", besloot hij.