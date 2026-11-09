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Paus waarschuwt voor te streng bezuinigingsbeleid in Argentinië

Samenleving
door anp
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BUENOS AIRES (ANP/RTR/AFP) - Paus Leo heeft in Argentinië president Javier Milei opgeroepen om het leven van alle burgers te verbeteren en oog te hebben voor de grenzen van de macht.
De kerk heeft kritiek geuit op het strenge bezuinigingsbeleid van de regering-Milei, dat vooral de armsten in het Zuid-Amerikaanse land heeft geraakt. Volgens paus Leo moet "de economie ten dienste staan van personen" en niet andersom.
De paus wees er ook op dat het goed is dat burgers leren samen te leven met mensen die anders denken dan zij zelf.
De kerkvorst begon zijn bezoek aan Zuid-Amerika in Argentiniës buurland Uruguay en zal tot woensdag in Argentinië blijven. Hij bezoekt er vier steden. Daarna gaat hij naar Peru.
Argentijnse katholieken hebben verheugd gereageerd op zijn bezoek. Leo's voorganger, de Argentijn Franciscus, bezocht zijn geboorteland tijdens zijn pontificaat niet. De laatste keer dat een paus Argentinië aandeed, was bijna veertig jaar geleden.
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