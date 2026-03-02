ECONOMIE
Trump over oorlog met Iran: grote golf moet nog komen

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 17:04
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat zijn krijgsmacht Iran aan het raken is, maar "nog niet eens hard". De "grote golf" moet nog komen, aldus Trump tegen CNN. "Die grote komt snel."
Hoe die "grote golf" eruit zal zien, wordt in het interview niet duidelijk. De president vertelde in een interview met de New York Post dat hij niet uitsluit dat Amerikaanse grondtroepen naar Iran gaan. Hij zei ook dat hij de definitieve beslissing om aan te vallen nam na Amerikaans-Iraanse onderhandelingen donderdag in Genève.
De Verenigde Staten en Israël voeren sinds zaterdag aanvallen uit op Iran, dat vergeldingsacties uitvoert. Trump zei tegen CNN dat de operatie "heel goed" gaat en "zeer krachtig" is. "We hebben de beste krijgsmacht ter wereld en we zetten die in", zei Trump. Hij verklaarde verder dat hij niet wil dat de oorlog te lang duurt. "Ik heb altijd gedacht dat het vier weken zou duren. En we liggen iets voor op schema."
