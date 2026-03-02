Israël zegt zeshonderd doelen in Iran te hebben aangevallen

JERUZALEM (ANP/DPA) - Israël heeft tot nu toe meer dan zeshonderd doelen aangevallen in Iran, meldt het Israëlische leger. Het zou gaan om ruim twintig locaties die gelinkt waren aan Iraanse militaire leiders, zeker 150 raketlanceerinstallaties en meer dan tweehonderd luchtafweersystemen.

Israël begon zaterdag, samen met de Verenigde Staten, met luchtaanvallen op Iran. Het Israëlische leger claimde onder meer verantwoordelijk te zijn voor de "precisieaanval" waarbij ayatollah Ali Khamenei werd gedood.

Later begon Israël ook met aanvallen op Libanon. Irans bondgenoot Hezbollah had vanaf daar raketten afgevuurd op Israël. Het Israëlische leger zegt in dat land nu meer dan dertig doelen te hebben aangevallen.

Israël heeft inmiddels al meer dan 11.000 reservisten opgeroepen om het leger te versterken in de strijd met Iran en Hezbollah.