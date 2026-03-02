ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël zegt zeshonderd doelen in Iran te hebben aangevallen

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 16:33
anp020326187 1
JERUZALEM (ANP/DPA) - Israël heeft tot nu toe meer dan zeshonderd doelen aangevallen in Iran, meldt het Israëlische leger. Het zou gaan om ruim twintig locaties die gelinkt waren aan Iraanse militaire leiders, zeker 150 raketlanceerinstallaties en meer dan tweehonderd luchtafweersystemen.
Israël begon zaterdag, samen met de Verenigde Staten, met luchtaanvallen op Iran. Het Israëlische leger claimde onder meer verantwoordelijk te zijn voor de "precisieaanval" waarbij ayatollah Ali Khamenei werd gedood.
Later begon Israël ook met aanvallen op Libanon. Irans bondgenoot Hezbollah had vanaf daar raketten afgevuurd op Israël. Het Israëlische leger zegt in dat land nu meer dan dertig doelen te hebben aangevallen.
Israël heeft inmiddels al meer dan 11.000 reservisten opgeroepen om het leger te versterken in de strijd met Iran en Hezbollah.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading