Trump overweegt vrijlating prominente Palestijn door Israël

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt Israël aan te sporen de populaire politicus Marwan Barghouti vrij te laten. De Palestijn zit al ruim twintig jaar gevangen in Israël. Tijdens gesprekken begin oktober over een staakt-het-vuren vroeg Hamas nadrukkelijk om Barghouti's vrijlating, maar Israël weigerde dat.

In een donderdag gepubliceerd interview met het tijdschrift Time zei Trump dat hij "een beslissing" zal nemen over Barghouti's vrijlating. In het interview erkende hij dat de Palestijnen momenteel geen zichtbare leider hebben.

De 66-jarige Barghouti werd in 2004 veroordeeld tot vijf keer levenslang door een Israëlische rechtbank. Die had hem schuldig bevonden aan het organiseren van hinderlagen en zelfmoordaanslagen op Israëliërs tijdens de tweede Palestijnse Intifada, oftewel opstand. Hij heeft de beschuldigingen ontkend.

Barghouti heeft altijd goede relaties onderhouden met Palestijnse prominenten op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.