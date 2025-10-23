ECONOMIE
Washington heropent natuurgebied in Alaska voor oliewinning

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 21:46
anp231025228 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump stelt het gehele Arctic National Wildlife Refuge open voor olie- en gaswinning. Daarmee wordt een besluit van de regering-Biden teruggedraaid die het natuurgebied juist had afgesloten.
Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum maakte het besluit donderdag bekend. Zo wordt het enorme toendragebied weer beschikbaar voor de industrie. Trump had al beloofd de exploitatie in het gebied opnieuw mogelijk te maken. Tijdens zijn eerste termijn werd al een veertig jaar oud verbod opgeheven op winning in het gebied. Maar de regering-Biden verbood dat weer.
Met de stap wil Trump de winning van fossiele brandstoffen in de Verenigde Staten stimuleren. Naar schatting bevat de kustvlakte van het gebied miljarden vaten aan ruwe olie. Oliemaatschappijen aarzelen nog wel door de hoge kosten. Milieuactivisten en de inheemse bevolking stellen dat oliewinning in de regio poolvossen, ijsberen en rendieren in gevaar brengt.
