Trump: relatie met VK is weleens beter geweest

LONDEN (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich pessimistisch uitgelaten over de relatie tussen zijn land en het Verenigd Koninkrijk. "Het is erg triest om te zien dat de relatie duidelijk niet meer is wat het was", zei hij tegen de Britse krant The Sun. De centrumlinkse Britse premier Keir Starmer kreeg van Trump het verwijt "niet behulpzaam" te zijn geweest.

De BBC schreef vorige maand al dat de Britse regering geen toestemming gaf voor het gebruik van Britse bases bij toekomstige aanvallen op Iran. Starmer kwam daar na het begin van de oorlog deels op terug, maar de bases mogen alleen worden gebruikt voor "beperkte en defensieve" operaties om Iraanse raketaanvallen tegen te houden.

Volgens Starmer heeft zijn land geleerd van "fouten" die zijn gemaakt rond de invasie van Irak in 2003, toen de Britten wel meevochten met de VS. Trump zei tegen The Sun dat zijn land de Britten niet nodig heeft om oorlog te voeren in het Midden-Oosten, maar dat de Britse premier toch meer hulp had moeten aanbieden.