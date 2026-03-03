Paralympiërs gehinderd in reis naar Milaan door oorlog Iran

MILAAN (ANP) - Sommige deelnemers aan de Paralympische Winterspelen ondervinden hinder bij hun reis naar Milaan en Cortina d'Ampezzo vanwege de sluiting van het luchtruim in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit een verklaring van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Door de oorlog in Iran en Iraanse aanvallen op omliggende landen is het luchtruim boven Iran, diverse Golfstaten en elders in het Midden-Oosten gesloten.

"We willen niet ingaan op de status van individuele delegaties", schrijft het IPC. De organisatie zegt met alle deelnemende delegaties in contact te zijn en te werken aan oplossingen. Maar, zegt het IPC, "veel van de teams zijn al in Europa op trainingskamp".

Aan de Paralympische Spelen in Milaan doet één sporter uit Iran mee, een para-langlaufer. De Israëlische delegatie bestaat uit een para-alpineskiester. Verder zijn er geen deelnemers uit landen waar het luchtruim gesloten is. Wel kan het zorgen voor reisuitdagingen voor sporters die van elders in Azië of Oceanië moeten komen.