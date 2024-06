Trump rijgt onjuiste beweringen aaneen in tv-debat met Biden

- Voormalig president Donald Trump reeg de onjuiste en misleidende beweringen aaneen in zijn eerste verkiezingsdebat met zittend president Joe Biden, donderdag in Atlanta. Dat concludeerden fact-checkers en analisten van diverse Amerikaanse media direct na het debat.

Tot Trumps onjuistheden behoorden onder meer dat hij als president de kosten van insuline zou hebben beperkt voordat Biden dat deed; dat Democratische staten het executeren van baby's na de geboorte toestaan; dat er geen terroristische aanslagen onder zijn presidentschap waren; dat Biden de belastingen van mensen wilde verviervoudigen; en dat Biden hem juridisch had laten vervolgen.

Trump beweerde ook dat miljoenen migranten in het land uit gevangenissen en psychiatrische instellingen afkomstig zijn en zich op grote schaal te buiten gaan aan "moord en verkrachting" van Amerikaanse burgers. Misdaadcijfers in de VS zijn echter lager onder migranten dan onder burgers in de VS.

Ook Biden deed enkele onjuiste beweringen. Zo zei hij dat Trump veroordeeld was omdat hij seks had gehad met een pornoster. Trump is echter slechts schuldig bevonden aan het niet vermelden van de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. Bovendien zei Biden dat Trump seks met Daniels had terwijl zijn vrouw zwanger was. Ook dat klopte niet: Melanie Trump had in 2006 een jong kind, maar was niet zwanger.