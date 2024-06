VVD wil rijbewijs en helmplicht voor fatbikes

DEN HAAG (ANP) - Als het aan de VVD ligt, worden fatbikes net zo behandeld als bromfietsen. Dat betoogt VVD-Kamerlid Hester Veltman in het AD. Het zou inhouden dat ook voor een fatbike een helm en rijbewijs nodig is, en de bestuurder 16 jaar of ouder moet zijn. De VVD wil met het voorstel overlast door fatbikes aan banden leggen.

De elektrische fiets met dikke wielen mag maar 25 kilometer per uur, maar is gemakkelijk op te voeren. Ook geldt er nu geen leeftijdsgrens of helmplicht, omdat het om een elektrische fiets gaat. Veltman laakt de vele ongelukken waarbij een fatbike betrokken is.

Ze noemt de fatbike een "hip hebbedingetje" waar vooral jonge tieners oog voor hebben. "Je kunt het kinderen niet kwalijk nemen", vindt ze. "Ik snap de verleiding om zonder helm en rijbewijs op een scooter te willen rijden." Wel vindt ze het "te gek voor woorden" dat er geen leeftijdsgrens geldt.

Bromfiets

De VVD'er wil dat het nieuwe kabinet, waar haar partij deel van uitmaakt, de wet "in overeenstemming brengt met de werkelijkheid" en een fatbike als bromfiets beschouwt. "We moeten stoppen met naïef zijn en deze apparaten gewoon gaan zien als bromfiets. Anders is het wachten op de eerste dode."

Haar partijgenoot minister Mark Harbers (Infrastructuur), die volgende week zijn ambt overdraagt aan PVV'er Barry Madlener, verbood al opvoersetjes waardoor fatbikes veel sneller kunnen dan ze mogen. Madleners partij lijkt geen voorstander van verdere maatregelen. PVV'er Hidde Heutink zei vorige week in een debat in ieder geval geen minimumleeftijd te willen. Hij wil liever "handhaven, handhaven, handhaven" op het opvoerverbod.