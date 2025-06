Trump: Spanje moet net zoveel uitgeven aan defensie als de rest

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump roept Spanje op zijn verzet tegen de nieuwe NAVO-norm te staken. "Ik vind dat Spanje moet betalen wat de rest betaalt", zei Trump tegen journalisten. "Spanje is berucht omdat het zo weinig betaalt."

Trump heeft alle NAVO-landen opgeroepen om veel meer uit te geven aan defensie en de meeste lidstaten zijn akkoord met een nieuwe norm van 5 procent, waarvan 1,5 procentpunt naar ondersteunende zaken gaat zoals infrastructuur en cyberveiligheid. Spanje zegt dat dat veel te veel is en wil een uitzonderingspositie.

Dat is geen optie voor Trump. "De NAVO zal Spanje moeten afhandelen. Spanje betaalt erg weinig, dat hebben ze altijd al gedaan. Ze waren of goede onderhandelaars of ze deden niet wat juist is."

Trump vindt juist dat de VS zelf niet verplicht zouden moeten worden om de 5 procentnorm te halen. "We hebben de NAVO zolang gedragen. Dus ik denk niet dat wij dat moeten, maar ik denk wel dat de NAVO-landen dat moeten, absoluut."