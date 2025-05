Trump spreekt maandag met Poetin over Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump spreekt maandag met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne, schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Vervolgens praat Trump met Volodymyr Zelensky. Samen met de Oekraïense president spreekt hij daarna nog met verschillende NAVO-leden.

"Het stoppen van het bloedbad, waarbij gemiddeld meer dan 5000 Russische en Oekraïense soldaten per week omkomen", zal het onderwerp van het gesprek met Poetin zijn, aldus Trump, die het volledige bericht in hoofdletters optikte. Ook zullen de twee over handel spreken. "Hopelijk wordt het een productieve dag, komt er een staakt-het-vuren".