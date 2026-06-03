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Trump steunt rechtse presidentskandidaat in Colombia

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 4:26
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn "volledige en absolute" steun uitgesproken voor de uiterst rechtse presidentskandidaat in Colombia, Abelardo de la Espriella. Die zakenman neemt het op 21 juni in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op tegen de linkse kandidaat Iván Cepeda, een mensenrechtenactivist.
In een bericht op Truth Social noemde Trump De la Espriella een "slimme, sterke en standvastige leider" die er volgens hem in zal slagen de economie te laten groeien, illegale migratie een halt toe te roepen en hard op te treden tegen criminaliteit en drugs.
De la Espriella won de eerste ronde zondag verrassend met 43,7 procent van de stemmen, tegen 41 procent voor Cepeda. Om het bendegeweld in het Zuid-Amerikaanse land tegen te gaan, stelt hij een militair verbond met de VS en Israël voor. Behalve Trump zijn de Argentijnse president Javier Milei en president Nayib Bukele van El Salvador zijn grote voorbeelden.
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