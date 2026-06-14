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Trump: Straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening deal

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 1:10
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Trump meldt dat de Straat van Hormuz vrijdag weer opengaat. Dat schrijft hij op Truth Social.
"Met de openstelling van de Straat na de ondertekening van de overeenkomst op vrijdag, en met het oog op het opruimen van mijnen, zal de olie aan beide kanten weer stromen, ten behoeve van de regio en de wereld!", aldus de president. Volgens hem betekent deze "geweldige overeenkomst vrede en veiligheid in de hele regio".
Hij schrijft dat veel presidenten hebben geprobeerd vrede te sluiten met Iran, maar dat de leiders van de regio voor het eerst een president hebben gevonden die hen kan helpen "echte vrede te bereiken".
De Britse premier Starmer feliciteert zijn collega Trump en de onderhandelaars op X. "Het is duidelijk dat tolvrije scheepvaart in de Straat van Hormuz hersteld moet worden", aldus Starmer. "We blijven bij ons standpunt dat Iran nooit over kernwapens mag beschikken", aldus de Britse premier, die ook aangeeft dat zijn land bereid is te helpen bij de technische besprekingen tussen de VS en Iran.
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