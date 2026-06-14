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Burgemeester Kyiv: luchtaanvallen afgeslagen

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 1:31
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KYIV (ANP) - De Oekraïense verdedigingssystemen hebben diverse luchtaanvallen boven de hoofdstad Kyiv weten af te slaan. Dat meldt burgemeester Vitali Klitsjko maandagochtend op Telegram.
Ondanks het afslaan van de aanvallen wordt er toch schade gemeld. Zo staat volgens lokale autoriteiten een flatgebouw in de hoofdstad in brand. Ook meldt burgemeester Klitsjko dat een bekend klooster alsmede een kathedraal geraakt zouden zijn. Hij riep de bevolking op om een schuilplaats te zoeken.
De luchtaanvallen hebben er bovendien voor gezorgd dat 140.000 inwoners van de hoofdstad zonder stroom zitten, omdat elektriciteitskabels zijn beschadigd, aldus de burgemeester van Kyiv.
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