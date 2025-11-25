Voormalig olympisch zwemkampioene Oleksiak twee jaar geschorst

MONACO (ANP/RTR) - De Canadese topzwemster Penny Oleksiak is voor twee jaar geschorst. De olympisch kampioene op de 100 meter vrije slag van 2016 ging drie keer in een periode van twaalf maanden in de fout met het doorgeven van haar verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. Dat meldde de Athletics Integrity Unit (AIU) dinsdag.

De whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om. Oleksiak is tot medio juli 2027 geschorst. Haar resultaten vanaf 16 juni 2025 vervallen.

De 25-jarige Oleksiak is de succesvolste olympische atlete uit Canada. Naast het goud op de Spelen van Rio de Janeiro veroverde ze nog zes olympische medailles. Ook legde ze beslag op twee wereldtitels.