ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voormalig olympisch zwemkampioene Oleksiak twee jaar geschorst

Sport
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 21:21
anp251125204 1
MONACO (ANP/RTR) - De Canadese topzwemster Penny Oleksiak is voor twee jaar geschorst. De olympisch kampioene op de 100 meter vrije slag van 2016 ging drie keer in een periode van twaalf maanden in de fout met het doorgeven van haar verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts. Dat meldde de Athletics Integrity Unit (AIU) dinsdag.
De whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om. Oleksiak is tot medio juli 2027 geschorst. Haar resultaten vanaf 16 juni 2025 vervallen.
De 25-jarige Oleksiak is de succesvolste olympische atlete uit Canada. Naast het goud op de Spelen van Rio de Janeiro veroverde ze nog zes olympische medailles. Ook legde ze beslag op twee wereldtitels.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

ANP-424488643

Vetverbrandingsdieet helpt beter tegen depressie dan therapie en medicijnen

generated-image (66)

Perfecte koffie, met minder bonen: dit zijn de trucs

anp251125077 1

ABN AMRO is ervan overtuigd dat AI groot deel van werknemers kan vervangen

Loading