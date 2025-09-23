Trump tekent decreet dat Antifa als terreurorganisatie bestempelt

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag een decreet ondertekend dat de extreemlinkse Antifa-beweging bestempelt als "terroristische organisatie", meldt het Witte Huis. Trump liet vorige week op zijn platform Truth Social al weten deze stap te willen zetten naar aanleiding van de moord op de rechtse politieke activist Charlie Kirk.

Trump omschreef Antifa als een "zieke, radicale, linkse ramp". De moord op Kirk is door de autoriteiten echter niet in verband gebracht met politieke groeperingen.

Ook in Nederland wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de beweging wordt aangemerkt als terroristische organisatie. Demissionair premier Dick Schoof kon vorige week nog niet toezeggen of dat ook gaat gebeuren. Hij zei dat het praktisch ingewikkeld is om de beweging op de lijst te zetten.