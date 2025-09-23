Zorgpremie DSW blijft voor één keer gelijk in 2026

SCHIEDAM (ANP) - De zorgpremie bij DSW blijft in 2026 voor het eerst in jaren gelijk. De zorgverzekeraar hoeft voor een keer geen stijging door te voeren, maar zegt er direct bij dat dit slechts eenmalig is en hervormingen in de zorg hard nodig blijven. De politiek moet zich volgens DSW dan ook "niet blindstaren op deze eenmalige meevaller".

Het relatief kleine DSW is traditioneel de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het volgende jaar bekendmaakt. Vorig jaar zag de verzekeraar zich nog genoodzaakt de basisverzekering 9,50 euro per maand duurder te maken. Ook in de zeven jaren daarvoor steeg de premie telkens. Dat die komend jaar op 158,50 euro kan blijven terwijl de zorgkosten blijven stijgen, komt door overheidsbeleid.

Voor komend jaar heeft de regering besloten een overschot in het zogenoemde Zorgverzekeringsfonds te gebruiken om de premies te dempen. Dat fonds is gevuld met inkomensafhankelijke bijdragen. Zonder deze eenmalige bijdrage zou de stijging ongeveer 6 euro per maand zijn geweest, zegt DSW-directeur Aad de Groot. Volgens hem blijven ingrijpende veranderingen hard nodig.

Volgens DSW is het zorgstelsel "vooral gericht op het beter maken van zieke mensen, terwijl gezondheid voor 80 procent wordt bepaald door zaken als bestaanszekerheid en de leefomgeving". Naar de achterliggende factoren die mensen ziek maken, gaan volgens de zorgverzekeraar veel te weinig aandacht en middelen. Daardoor "blijven we symptomen bestrijden in plaats van oorzaken aanpakken".

DSW, dat zelf geen winstoogmerk heeft, ziet graag minder marktwerking in de zorg. De verzekeraar pleit er ook al jaren voor om de zorg via regionale budgetten "meer lokaal te organiseren". Voor dat pleidooi ziet het bestuur "inmiddels meer draagvlak" ontstaan. Dat structurele hervormingen nodig zijn, "is ook terug te zien in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen, waarin opvallend veel wordt gesproken over het terugbrengen van de menselijke maat in de zorg", klinkt het.

Andere zorgverzekeraars moeten hun premies nog bekendmaken. Het kabinet verwacht gemiddeld een stijging van ongeveer 3 euro per maand. Plannen om het eigen risico te halveren, zouden de maandelijkse premie fors hoger maken. Of die halvering of andere aanpassingen er komen, zal sterk afhangen van de uitslag van de verkiezingen op 29 oktober en de kabinetsformatie die daarop volgt.