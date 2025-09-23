ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel bij VN: Nederland wil later Palestijnse staat erkennen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 5:41
anp230925042 1
NEW YORK (ANP) - Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) heeft bij een conferentie van de Verenigde Naties aangegeven dat Nederland in de toekomst een Palestijnse staat wil gaan erkennen. "Nederland zal in een later stadium een Palestijnse staat erkennen als onderdeel van een politiek proces dat nu moet beginnen", aldus Van Weel. Een tijdspanne voor de erkenning van de Palestijnse staat gaf hij niet.
Van Weel benadrukte bij de VN-vergadering opnieuw de Nederlandse steun voor een tweestatenoplossing. "We moeten een einde maken aan dit voortdurende geweld waar Palestijnen en Israëli's al lang onder lijden", zei de minister.
Veruit de meeste landen erkennen de Palestijnse staat al. De afgelopen dagen lieten onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en België weten de Palestijnse staat te erkennen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei maandag nog dat het aan de EU-lidstaten zelf is om de Palestijnse staat al dan niet te erkennen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

anp220925058 1

Dit satirische Disney-item van Lubach is al meer dan 30 miljoen keer bekeken

Loading