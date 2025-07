Trump: teleurgesteld maar niet klaar met Poetin

De Amerikaanse president Donald Trump is "teleurgesteld" in zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin , maar nog niet klaar met hem. Dat vertelde hij in een interview met de BBC over onder meer de oorlog in Oekraïne.

Het interview van twintig minuten vond maandag plaats, kort na een ontmoeting tussen Trump en NAVO-chef Mark Rutte over Rusland en Oekraïne. Het ging volgens de BBC vooral over de teleurstelling in Poetin. De Amerikaanse leider zei dat hij op vier verschillende momenten dacht dat er een deal met Rusland zou komen. Maar het land ging toen door met zijn aanvallen op Oekraïne, aldus Trump.

"Ik ben teleurgesteld in hem, maar ik ben nog niet klaar met hem. Maar ik ben teleurgesteld in hem", antwoordde Trump op de vraag of hij klaar is met Poetin. Hij zei ook dat de Verenigde Staten nog steeds werken aan het stoppen van de oorlog.