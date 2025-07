PostNL bezorgt binnen hele ring A10 Amsterdam emissievrij

DEN HAAG (ANP) - PostNL bezorgt vanaf dinsdag in het gehele gebied binnen de A10 om het centrum van Amsterdam emissievrij door gebruik te maken van elektrische vervoersmiddelen. Volgens de post- en pakketbezorger is dat gebied 3,5 keer groter dan het officiële zero-emissiegebied van de gemeente Amsterdam.

Daarmee zet PostNL een nieuwe stap met emissievrij bezorgen. Sinds begin dit jaar bezorgt het bedrijf in 27 Nederlandse binnensteden volledig uitstootvrij. Dat is meer dan de veertien binnensteden waaronder ook Den Haag, Eindhoven en Tilburg waar dit sinds dit jaar bij wet verplicht is. Het gaat dan ook om stadscentra van bijvoorbeeld Almere, Breda en Enschede.

Het bedrijf zegt dat de elektrische voertuigen van PostNL, zoals bezorgbussen en vrachtwagens, samen inmiddels meer dan 1,5 miljoen kilometer per maand afleggen. Dat levert op jaarbasis een besparing van de CO2-uitstoot op die gelijkstaat aan de jaarlijkse uitstoot van meer dan vijfhonderd Nederlandse huishoudens, aldus PostNL.

PostNL heeft als doel om in 2030 in Nederland en België volledig uitstootvrij te bezorgen, van het laatste sorteercentrum tot aan de deur. "Dat we in Amsterdam vooruitlopen met emissievrije bezorging binnen de ring is een belangrijke mijlpaal op weg naar dit doel", zegt financieel directeur Linde Jansen van PostNL.