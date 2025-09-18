Trump: terecht dat talkshow Jimmy Kimmel stopt

AYLESBURY (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk gezegd dat de talkshow van Jimmy Kimmel terecht van de buis wordt gehaald.

"Jimmy Kimmel is niet getalenteerd. Hij had zeer slechte kijkcijfers en ze hadden hem al lang geleden moeten ontslaan. Dus, noem het vrijheid van meningsuiting of niet, hij is ontslagen vanwege gebrek aan talent", aldus Trump.

Tijdens een persconferentie met de Britse premier Keir Starmer uitte Trump kritiek op uitspraken van Kimmel over Charlie Kirk, die vorige week op de Utah Valley University werd doodgeschoten. Hij verwees daarbij naar opmerkingen van Kimmel dat de moord op Kirk wordt misbruikt voor politiek gewin.

Naar aanleiding van deze opmerkingen besloot het Walt Disney-concern, eigenaar van ABC, woensdag te stoppen met de talkshow van Jimmy Kimmel.