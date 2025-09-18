ECONOMIE
Zorg bij Alphense jeugdinstelling niet in orde

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 18:22

UTRECHT (ANP) - Een instelling voor jongeren in Alphen aan den Rijn zorgt niet goed genoeg voor de kinderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eist daarom dat iHUB binnen drie maanden orde op zaken stelt. Een van de groepen binnen de locatie mag voorlopig geen nieuwe jongeren aannemen.
De instelling iHUB vangt jongeren met probleemgedrag op. De inspecteurs hadden vorig jaar grote tekortkomingen gezien tijdens een bezoek aan de opvang. Daarna is de zorg niet genoeg verbeterd, zag de inspectie in juli bij een nieuwe controle.
Hulpverleners houden onder meer niet goed bij welke risico's er spelen bij de jongeren. Zo was in een dossier niet terug te lezen dat een jongere over zelfmoord had gesproken. Ook gebeuren er veel incidenten op de groepen. Een van de jongeren was 's nachts door groepsgenoten aan armen en benen vastgebonden met tie-wraps. Dit is gefilmd. Hulpverleners weten niet hoe ze hiermee moeten omgaan, ook doordat de instelling veel invallers inzet.
De instelling gebruikt ook maatregelen om de vrijheid van jongeren te beperken, maar dit mag niet zomaar.
