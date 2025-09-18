Bronnen: Veiligheidsraad stemt vrijdag over sancties tegen Iran

NEW YORK (ANP/AFP) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemt vrijdag over het opnieuw instellen van sancties tegen Iran, melden diplomatieke bronnen aan persbureau AFP. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hadden daarom gevraagd. Die landen stellen dat Iran zich niet aan de afspraken uit de nucleaire deal houdt. De Franse president Emmanuel Macron gaat ervan uit dat de sancties snel terugkeren.

In 2015 sloten de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad samen met de Europese Unie een deal met Iran over het nucleaire programma. De Verenigde Staten trokken zich onder president Donald Trump in 2018 weer terug, maar de andere landen niet. Het VK, Frankrijk en Duitsland voerden woensdag overleg met Iran, maar waren niet tevreden over de uitkomst.

Macron zei op de Israëlische televisiezender Channel 12 te verwachten dat de sancties nog deze maand hersteld worden. "Ja, dat denk ik wel, want het laatste nieuws dat we gehoord hebben van de Iraniërs was niet serieus."